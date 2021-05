La borgata di Maristella a sostegno della mobilitazione popolare per difendere Punta Giglio

Per chi volesse aderire è possibile farlo anche via mail, indicando i propri dati anagrafici a puntagigliolibero@gmail.com.

















Domenica 23 maggio, il Comitato "Punta Giglio Libera" ha accolto l'invito e incontrato il Comitato di Borgata di Maristella, presieduto da Tonina Desogos, che da oltre trent'anni è attivo per la promozione sostenibile del territorio, per la valorizzazione di quanto si produce e per la difesa del bene comune.L'incontro, tenutosi in presenza, all'aperto e nel rispetto delle norme anticovid, ha visto la partecipazione di diversi cittadini della borgata e di una rappresentanza del comitato spontaneo e popolare che in questi mesi ha lanciato la mobilitazione per richiedere il blocco immediato dei lavori del progetto “Rifugio di Mare”, iniziati lo scorso marzo nelle strutture della ex Batteria SR413 situate nella falesia di Punta Giglio, all’interno di un sito a tutela assoluta, con vincoli speciali ambientali SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone Speciali di Conservazione) della rete ecologica Natura2000, istituita dall’Unione Europea per la conservazione degli Habitat naturali e delle biodiversità.Nella proficua e costruttiva discussione sono intervenuti alcuni referenti del comitato per condividere i dubbi maturati sulla vicenda, come il medico Paola Correddu, l'insegnante Maria Antonietta Alivesi, l’architetto Giovanni Joan Oliva, lo storico Rolando Galligani e alcuni ambientalisti fra cui Francesco Guillot dell'associazione Lipu.Nell'incontro sono emerse le perplessità per il mancato coinvolgimento dei cittadini algheresi, e in particolare dei residenti nelle borgate, durante il lungo e tortuoso iter amministrativo e burocratico che ha permesso di assegnare alla cooperativa milanese “Il Quinto Elemento” il bando "Cammini e Percorsi" indetto dall'Agenzia del Demanio nel 2017, e di ottenere nei quattro anni successivi tutte le autorizzazioni necessarie per realizzare il progetto "Rifugio di Mare", comprensivo di un ristorante da 80 coperti, un albergo da 20 posti letto con 7 bagni completi di tutti i confort, bagni pubblici e velari con tavolini esterni per 30 posti a sedere, piscina da 18 mt, vialetti illuminati per passeggiate notturne, scavi per 3,5 km con tubi per acqua, fogna e elettricità lungo un sentiero incontaminato.Fra le necessità emerse, quella di un confronto pubblico con l'amministrazione comunale e con la dirigenza del parco di Porto Conte, e fra le soluzioni auspicate, quella di ubicare i servizi a supporto del Parco di Porto Conte e dei visitatori nelle borgate contigue al Parco stesso, in strutture già disponibili e pronte al riutilizzo e alla riqualificazione, come ad esempio il caseggiato ex scuola primaria di Maristella.Si è ricordato poi che il Parco di Porto Conte è stato istituito ufficialmente nel 1999 con Legge Regionale su iniziativa e stimolo dei cittadini e delle associazioni ambientaliste, proprio per preservare e tutelare l'ambiente e salvaguardarlo dalla speculazione edilizia e turistica, e per garantire e promuovere lo sviluppo delle borgate come "portali" preferenziali del Parco, e quindi come prime beneficiarie delle attività turistiche e ricettive legate alla promozione dei siti incontaminati al suo interno.Dopo Maristella, nei prossimi giorni il comitato incontrerà le altre borgate interessate, per proseguire il percorso di sensibilizzazione e attivare il confronto con la cittadinanza evitato sinora dalle amministrazioni ed enti coinvolti nel bando e nel discusso progetto.Intanto prosegue la raccolta firme e fondi per liberare Punta Giglio: le attiviste e gli attivisti del comitato saranno presenti tutti i sabati a Largo San Francesco (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19); i mercoledì al mercatino della Pietraia (dalle 10 alle 13); i giovedì al mercatino della Coldiretti (dalle 9:30 alle 13:30).