Brevi dal Comune di Sassari: mense scolastiche e borse di studio

Borse di studio. Sul sito Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati gli elenchi delle domande ammissibili e delle istanze escluse per la borsa di studio nazionale di cui al decreto legislativo 63/2017 per l'anno scolastico 2020/2021. Per informazioni ed eventuali osservazioni contattare il Servizio Politiche scolastiche e giovanili ai numeri 079279753 – 079279678, entro venerdì 28 maggio.





A partire dalle rette per il mese di marzo non sarà più inviata la bollettazione. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente accedendo al portale Pagopa pubblicato sul sito www.comune.sassari.it , dove è consultabile anche il manuale utente. Per informazioni contattare i numeri 079279683, 079279695, 079279671, il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 17.