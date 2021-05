Marijuana legale: benefici e dove comprarla

Considerata ormai un rimedio naturale a tutti gli effetti, la marijuana legale è venduta sia in negozi fisici specializzati sia in quelli online. E’ infatti possibile acquistarla in diverse forme e a diversi prezzi. Specialmente la marijuana legale online offre una maggior possibilità di scelta, così come dei prezzi decisamente più concorrenziali (in particolar modo quando si sceglie di comprare quantità un po’ più alte).



Cos’è la marijuana legale?



Conosciuta anche come marijuana light, cannabis legale etc. è una marijuana con una percentuale di THC davvero bassa. A essere illegale perché psicoattivo infatti non è l’erba di per sé, ma piuttosto questo cannabinolo presente al tuo interno che altera lo stato normale di coscienza.



Al suo interno invece sono presenti discrete quantità di CBD, un cannabinolo che all’interno della pianta ha come scopo principale proprio quello di ridurre gli effetti che il THC ha sulla mente. Allo stesso tempo però grazie a lui è possibile ottenere una serie di ottimi benefici, i quali sono sempre più ricercati da persone di tutte le età.



I benefici della marijuana legale



La cannabis light ha tanti incredibili benefici e sempre più persone iniziano a rendersene conto. Non solo tante persone scelgono autonomamente di iniziare ad assumerla, alcune volte sono i medici stessi a consigliarla perché può aiutare per esempio nella gestione del dolore dovuto da alcune malattie croniche oppure da quello scaturito per esempio dall’assunzione di farmaci, tra questi quelli chemioterapici.



La marijuana può essere assunta nella forma che ci è più congeniale, questo è certo. La cosa importante però è cercare la quantità giusta aumentando poco a poco le quantità, fino a quando non si raggiunge la gestione del problema. L’erba light può essere utilizzata con lo scopo di:



• Ridurre i problemi di stress e ansia, dei quali sono tantissime le persone che ne soffrono in maniera più o meno cronica. I ritmi di vita moderni poi non aiutano certo. La marijuana legale aiuta a rilassarsi di più, evitare per esempio di rimuginare su quei fatti che non fanno altro che alimentare l’ansia etc.

• Può essere utilizzata con successo per ridurre il dolore e gli stati infiammatori. Secondo uno studio del 2012 pubblicato su Journal of Experimental Medicine permette di ridurre in modo significativo il dolore cronico. I test però sono stati eseguiti sui roditori. Le persone che però utilizzano la marijuana legale o l’olio di CBD con questo scopo spesso ne ottengono ottimi risultati.

• Utile per gestire i sintomi di diverse malattie mentali quali per esempio la schizofrenia e in alcuni casi, può risultare più efficace delle medicine tradizionali.



Dove comprare la marijuana legale



La marijuana legale è possibile comprarla online e nei negozi fisici. Quelli online sono notoriamente più forniti e inoltre permettono di acquistare in buone quantità anche diversi tipi di erba light, olio di CBD e tutti gli accessori necessari al suo consumo stesso.