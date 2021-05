Lavoras, online sul sito del Comune di Sassari il calendario dei colloqui

Sassari. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato il calendario delle prove di accertamento dell'idoneità professionale per i cantieri Lavoras. Nei prossimi giorni sarà consultabile anche il protocollo per la sicurezza. Tutte le prove saranno effettuate all’esterno o in modalità telematica, in modo da rispettare la recente normativa nazionale sullo svolgimento dei concorsi pubblici, per disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive e consentirne lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da Covid-19.