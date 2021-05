Vandali incendiano nella notte una autoambulanza e una vettura nella popolosa via Bottego a Sassari

Sassari. Vandali piromani in azione ieri notte a Sassari. Verso le 22, in due distinti roghi appiccati in via Bottego, sono andate distrutte una autoambulanza del Soccorso Sardo e una autovettura Fiat Multipla parcheggiata a una decina di metri di distanza.



Sul luogo si sono recati tempestivamente i Vigili del Fuoco che hanno rapidamente spento gli incendi senza però evitare la completa distruzione dei mezzi.

Sono in corso le indagini da parte della Questura di Sassari che non escludono alcuna ipotesi.