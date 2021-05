Cagliari, cosa non ha funzionato quest'anno?

Perché i rossoblù hanno lottato per non retrocedere?



Ci sono annate maledette, che proprio non girano, in cui fai di tutto, in cui le provi tutte, eppure non c’è nulla da fare. Questo è il caso del Cagliari, che tra un cambio di allenatore, due cambi di modulo e più innesti di giocatori di qualità è riuscito a fare male, malissimo in campionato. Per fortuna ci hanno pensato Parma, Crotone e Benevento a dare una mano ai rossoblù regalando loro su un piatto d’argento una salvezza che a un certo punto della stagione sembrava insperata. Avendo totalizzato un qualcosa come una ventina di sconfitte e una decina di vittorie, ci voleva per forza l’aiuto delle avversarie per evitare la B!



Semplici, Rugani e Nainggolan e il pericolo scampato





Anche se il Cagliari giocherà la Serie A il prossimo anno, e questo è stato un importante risultato festeggiato da tutta la società, dai tifosi, c'è poco da stare allegri considerando il campionato sotto le attese dei rossoblù. Mister Semplici, sedutosi sulla panchina sarda a inizio febbraio, ha fatto quello che ha potuto, dopo che Di Francesco, in 6 mesi, ha trasformato il Cagliari estivo così bello a vedersi in un Cagliari invernale davvero brutto a vedersi. L'ex allenatore della SPAL poteva fare di più – è vero – come del resto potevano fare di più i singoli giocatori, solo che subentrare a torneo già iniziato non è mai facile, soprattutto se la squadra è da tempo in caduta libera. Onestamente è difficile comprendere il perché di questa caduta libera, considerando la rosa di qualità dei rossoblù impreziosita dagli arrivi in gennaio di Rugani, Nainggolan, Duncan, Calabresi, Deiola e Asamoah. Insomma, non certo dei calciatori alle prime armi, anzi…"Belle figurine" presi singolarmente, questi atleti insieme non sono riusciti a diventare un gruppo degno di lottare per le zone tranquille delle Serie A. E ora che il Cagliari ha evitato la B, e per questo deve ringraziare il Benevento, che ha letteralmente fatto harakiri, in Sardegna è tempo di capire come mai ci si è trovati a lottare per non retrocedere. Urgono dunque riflessioni approfondite. E per fare riflessioni approfondite è necessario partire con il chiedersi:" Cosa non ha funzionato quest'anno?". Le risposte a questa domanda sono essenzialmente due, e ora vedremo insieme quali sono.

Mancanza di leadership



Il Cagliari ha peccato prima di tutto in termini di leadership; quest’anno è mancato quel giocatore dal carattere forte in grado di trascinare il gruppo quando le cose andavano male. Godín è stato uno sceriffo silenzioso, mentre Nainggolan un ninja dalle armi spuntate. Da loro ci aspettava una scossa all’interno dello spogliatoio, soprattutto dopo le 4 gare perse consecutivamente con Juventus, Spezia, Verona e Inter! E invece… Va bene, avranno anche giocato meglio di tanti altri compagni, ma l’apporto positivo in campo non basta senza quello (positivo) fuori dal campo.



In balia delle ripartenze avversarie senza un play basso