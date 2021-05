"No Time To Die” uscirà nelle sale, nonostante l’acquisizione della MGM da parte di Amazon

di Luca Corrias





Dopo l’acquisizione da parte del colosso Amazon della storica casa di produzione cinematografica Metro Goldwyn Mayer avvenuta ieri per 8 miliardi e mezzo di dollari, il mondo del cinema aveva bisogno di conferme sulla sorte di “No Time To Die”: con l’uscita posticipata più volte a causa dell’epidemia Covid-19, il nuovo 007, che sarà l’ultimo episodio che vedrà Daniel Craig nei panni dell’iconica spia inglese, si attende finalmente nelle nostre sale il 30 settembre. Il rischio che quest’ultimo capitolo dell’agente segreto in queste condizioni potesse diventare un prestigioso “Amazon Original” in streaming era alto, ma per la sola saga di 007 anche Amazon deve fare i conti con un accordo molto stringente con la Eon Productions di Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, dal 1962 detentori dei diritti cinematografici del personaggio nato dalla penna dello scrittore britannico Ian Fleming. I due storici produttori della saga hanno così risposto direttamente dal loro quartier generale a Londra alla domanda di Variety che chiedeva loro se “No Time To Die” dovesse uscire in seguito su Amazon Prime Video: “Siamo decisi a continuare a realizzare i film di James Bond per il pubblico cinematografico mondiale”.