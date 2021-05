Sicurezza in azienda: la formazione dei preposti

In ambito aziendale, la formazione dei preposti sta rivestendo una funzione sempre più importante. Ne abbiamo parlato con il team di Sicurya, società specializzata nel settore della sicurezza sul lavoro.



Prima di tutto, volete presentarci la vostra realtà?

Sicurya è una società nata nel 2009 che si occupa di sicurezza sul lavoro e di ambiente. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti vari corsi dedicati alla sicurezza, sia per la formazione dei dirigenti che per quella dei lavoratori. La gamma di proposte formative è molto ampia e include, tra l’altro, corsi per il servizio di prevenzione e protezione, per gli addetti ai lavori elettrici e per le squadre antincendio. La formazione dei preposti, che può essere erogata anche attraverso la formazione finanziata, ha come fine ultimo quello di garantire un avanzamento delle condizioni di sicurezza. Nelle piccole e nelle medie imprese occorre intervenire su un problema culturale ed economico, con percorsi formativi che aiutino non solo a rispettare le regole, ma anche a far crescere il tessuto produttivo nel suo complesso.



Che cosa fa un preposto?

Nella maggior parte dei casi, il ruolo di preposto spetta a figure che, rispetto agli altri lavoratori, si trovano in una posizione di preminenza: si pensi, per esempio, a un capocantiere, a un capoturno o a un caposala, ma anche a un caposquadra, a un caporeparto o a un responsabile di settore, di area, di servizio o di funzione. In tutti i casi, i preposti si interfacciano con i soggetti interni allo scopo di offrire i livelli di sicurezza più elevati.



Che cosa prevedono le norme?

Il D. Lgs. n. 81 del 2008, in materia di valutazione dei rischi, stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere diverse attività. Essi, per esempio, sono tenuti a definire le procedure che sono necessarie per mettere in atto le misure che dovranno essere realizzate. È facile intuire, allora, che il preposto ha bisogno di una formazione adeguata per essere in grado di esercitare la propria funzione come si deve. In virtù dell’Accordo Stato Regioni, proprio come per i lavoratori è previsto l’obbligo di frequentare un corso di formazione.



A che cosa serve un corso da preposto?

Lo scopo del corso da preposto è quello di mettere a disposizione le conoscenze che sono necessarie per far fronte alle problematiche relative alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. Chi frequenta un corso di questo tipo ha la possibilità di approfondire e comprendere il proprio ruolo, verificare i propri obblighi e capire quali sono le responsabilità previste in tema di sicurezza e salute sul posto di lavoro. Quello del preposto è a tutti gli effetti un ruolo molto delicato; gli obblighi correlati sono indicati nel decreto legislativo a cui abbiamo fatto riferimento all'articolo 19. Un preposto è chiamato a vigilare e sovrintendere.

In concreto, che cosa vuol dire?

La vigilanza deve servire a verificare che i lavoratori rispettino le disposizioni in materia di sicurezza e salute: non solo le norme di legge valide a livello nazionale, ma anche le prescrizioni aziendali. Ecco, quindi, che un preposto deve preoccuparsi di controllare che i lavoratori usino i dispositivi di protezione individuali e i mezzi di protezione collettivi; e se un lavoratore non osserva gli obblighi, ciò deve essere segnalato. In caso contrario, può essere addebitata al preposto una responsabilità omissiva. Inoltre, sempre al preposto spetta l’onere di segnalare, nella maniera più tempestiva possibile, la carenza di dispositivi di protezione personale, di attrezzature di lavoro o di mezzi.



Prestare attenzione alla formazione dei preposti sembra essere molto importante

Il loro ruolo, in effetti, è indispensabile per verificare le misure di carattere procedurale, di natura organizzativa e di tipo tecnico che sono presenti in azienda. Il preposto deve essere competente ed esperto, per poter gestire in maniera appropriata le modalità di comunicazione con tutti i lavoratori e, nello specifico, con quelli stranieri, con i somministrati e con chi è stato appena assunto. Non deve essere sottovalutato, poi, il suo ruolo in termini di sensibilizzazione, per la quale occorrono tecniche specifiche. Insomma, stiamo parlando di una figura che deve fare da anello di congiunzione tra il settore produttivo e il mondo direttivo.