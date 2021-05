Tott'umpare, a Sassari una splendida giornata di sport e inclusione

A Tott’umpare ci hanno creduto in tanti, a partire dalla Regione Sardegna con l’assessorato al Turismo, al Comune di Sassari, al Coni, al Comitato Paralimpico, al Panathlon.





Sassari. Come si dice in questi casi, una bella giornata di sport. E così è stato per l’evento di lancio della manifestazione Tott’umpare organizzata dalla polisportiva Sandalyon nel circolo Bocciofilo di via La Malfa a Sassari. Una sfida sportiva mista nel quale le disabilità hanno lasciato spazio all’inclusione. Così, alla fine, il torneo di freccette, primo di una serie di sport (gli altri, tennis tavolo e calcio balilla) previsti da Tott’umpare lo hanno vinto Luca Bulla e Eros Argilli, al secondo posto il duo formato da Luca Tanda e Gian Pietro Simula, al terzo posto le coppie composte da Stefano Cau, Francesco Sanna e Gianmarco Mereu, Pasquale Carta. Nella classifica per gironi, nell’A, Matteo Serusi, Angelo Vitiello e Rudy Pedocchi hanno chiuso in testa, nel B, Mario Pintus e Beniamino Scarpa non hanno lasciato scampo agli avversari.“Siamo davvero contenti per l’evento che siamo riusciti a mettere in campo – commenta Angelo Vitiello, presidente della Sandalyon- che ha dimostrato quanto sia importante creare occasioni di questo genere. La valenza dello sport è importantissima, anche sotto il profilo dell’inclusione e questo torneo lo ha dimostrato ampiamente.Gli altri eventi di Tott'umpare saranno: il 13 giugno il tennis tavolo che si svolgerà negli spazi della Scuola media n.2; ultima ma solo in ordine di tempo, non certo per la passione che saranno in grado di esprimere i protagonisti, la sfida nel torneo calcio balilla del 27 giugno. Anche questa sfida avrà come teatro il circolo bocciofilo di via La Malfa.