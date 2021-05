Sassari.Posticipato al 1 luglio l'avvio del servizio"porta a porta"nelle zone Capitali e Luna e Sole

Sul sito www.differenziatasassari.it è pubblicato l’elenco dettagliato delle vie. Per ulteriori chiarimenti è possibile chiamare il numero verde gratuito 800012572 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 (fuori dagli orari risponde la segreteria telefonica). Per eventuali segnalazioni invece è possibile scrivere a ambiente@comune.sassari.it.



















Partirà il I luglio (e non il I giugno come inizialmente previsto) l'avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta nelle nuove zone: Capitali (Lu Regnu, via Budapest, via Washington) e Luna e Sole.Una decisione presa per venire incontro e accogliere le richieste di numerosi amministratori di condominio che, a causa delle norme anti-Covid, hanno avuto difficoltà a organizzare le riunioni necessarie per presentare le novità del servizio. L’Amministrazione comunale e la RTI Ambiente Italia – Formula Ambiente – Gesenu già da febbraio hanno avviato i contatti e la distribuzione dei materiali e delle attrezzature necessarie per la partenza del servizio, ma la pandemia purtroppo ha rallentato la fase informativa in capo agli amministratori.