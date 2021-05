Ordinanza del Sindaco di Sassari: esercizi di vicinato chiusi dalle 21 alle 7 al centro storico

Il sindaco di Sassari, Gian Vittorio Campus, ha emanato in data odierna l'ordinanza n. 44 con la quale si stabilisce la chiusura dalle ore 21,00 alle ore 07,00 di tutti gli esercizi di vicinato ubicati all'interno dell'area delimitata da via Politeama, piazza Castello, via Brigata Sassari, corso Margherita di Savoia, Porta Utzeri, corso Vico, via Saffi, corso Trinità, piazza Mercato, viale Umberto, compresi quelli presenti nelle suddette vie. Il provvedimento entra in vigore dalla data di notifica ai titolari degli esercizi divicinato ubicati nell’ambito dell’area urbana sopra indicata e resta in vigore fino al 10 gennaio 2022.