Attenzione alle truffe online: due denunce da parte dei Carabinieri

Due persone denunciate per truffa: è il risultato delle attività delle Stazioni Carabinieri di Tempio Pausania e Luogosanto. Causa dell’incremento di tali reati sono le chiusure fisiche dei negozi e le limitazioni negli spostamenti che hanno fatto aumentare esponenzialmente gli acquisti sul web. Le vittime sono tutte residenti in Gallura. Deferito un ventiseienne della provincia di Trapani: la vittima aveva pagato 150 euro per l’acquisto di una consolle per videogiochi, mai consegnata all’acquirente. Stesse modalità per cui è stato individuato e deferito anche il titolare di una società abruzzese: la vittima ha pagato 584 euro per l’acquisto di quattro pneumatici, mai consegnati. I Carabinieri raccomandano comunque di diffidare sempre dagli acquisti molto convenienti via web: spesso si tratta di truffe o di merce rubata.