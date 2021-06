Ambulanza incendiata a Sassari, già raccolti più di seimila euro grazie alla solidarietà online

“Da 29 anni operiamo nel campo del soccorso con servizio ambulanza per aiutare chi ha necessità. Oggi siamo noi a chiedervi una mano: il 26 Maggio il nostro ultimo mezzo con circa 2 anni di anni di servizio è stato incendiato con un gesto vile e gratuito”.“Supportaci per poter acquistare una nuova ambulanza e tornare presto sulle strade a servizio di tutti”, scrivono sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe i volontari dell’Associazione Sassari Soccorso, dopo l’incendio doloso che ha distrutto il loro mezzo.In soli due giorni l'iniziativa ha incassato l'adesione di centinaia di donatori: sono già stati raccolti 6.700 euro e la campagna ha avuto più di mille condivisioni.Sono numerosi i messaggi di chi ha deciso di donare: “Sono una ex volontaria. Capisco bene il valore della perdita di un mezzo di soccorso. Distruggere quest'autoambulanza è stato un gesto ignobile. Si tratta di una gravissima perdita per l'intera comunità. La mia è una piccolissima donazione, ma fatta di vero cuore”. “È fondamentale sostenere chi da anni aiuta la comunità con passione e dedizione!”. “Azione spregevole e assurda da soccorritore avete tutto il mio appoggio e la mia indignazione”.La raccolta è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/rialziamoci-insieme