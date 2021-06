Lotta ai tumori del seno: open day per le donne di Stintino

L’iniziativa è dedicata a un numero massimo di 60 donne. Secondo le indicazioni degli organizzatori possono essere effettuate 20 visite senologiche per giovani donne di età inferiore ai 30 anni (le prenotazioni saranno riservate a donne di età inferiore ai 30 anni o che necessitano di consulenza senologica o con rischio oncologico familiare). Quindi 20 ecografie mammarie per donne di età compresa tra i 30 e i 40 anni che non abbiano effettuato eco mammaria negli ultimi 12 mesi. Infine 20 mammografie per donne dai 40 anni in su che non abbiano effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi.



Gli organizzatori fanno sapere che saranno prese in carico le prime 60 prenotazioni in ordine temporale di arrivo.



«Si tratta di una opportunità per le donne del nostro paese – afferma l’assessore comunale ai Servizi sociali Antonella Mariani – In questo periodo di pandemia, infatti, il progetto “6 mesi in rosa in Sardegna” rappresenta una occasione per prendersi cura di se stesse. Siamo convinti che l'attenzione alla salute prevarrà sulla distanza dalla struttura olbiese».



Le visite si svolgeranno il 18 settembre mentre le prenotazioni per le visite dovranno essere fatte entro il 30 luglio prossimo con l'invio di un modulo compilato all'indirizzo di posta elettronica info@comune.stintino.ss.it, oppure consegnato all'ufficio protocollo in Via Torre Falcone, 26 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13. Il modulo sarà disponibile sul sito del Comune, www.comune.stintino.ss.it, e negli uffici comunali.