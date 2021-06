Rally Italia Sardegna: Alghero vuole essere la capitale mondiale "green"

Il futuro del Rally Italia Sardegna è green e Alghero vuole fare da apripista. Ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa a Porta Terra (sede del Comune), sono state illustrate le iniziative che vedranno la Riviera del Corallo in prima linea sui temi della mobilità sostenibile e dell’educazione ambientale. Con un occhio alle future edizioni dell’appuntamento mondiale, perché dal prossimo anno ci saranno auto ibride da competizione e successivamente “full electric”. Alcune di queste faranno dei tour dimostrativi nell’area del Parco di Porto Conte, uno dei partner dell’Aci, assieme al Comune di Alghero e alla Regione Sardegna. Tour promozionali, convegni, esposizioni e attività con le scuole. Numerose le linee d’azione del “Progetto Green” del Rally Italia Sardegna 2021.



“Coniugare gli sport motoristici con l’ambiente è possibile e la nostra città vuole recitare un ruolo da protagonista” ha detto ieri mattina il sindaco di Alghero, Mario Conoci, convinto che il “Progetto Green” avrà continuità negli anni soprattutto in previsione di un campionato del mondo full electric. Presente alla conferenza stampa anche il consigliere regionale Piero Maieli, presidente della commissione Turismo. “Il Rally Italia Sardegna, anche con le iniziative dedicate all’ambiente e alla mobilità sostenibile, è un’ottima opportunità per far conoscere meglio la nostra isola. Avere un marchio di isola green sarebbe molto importante a livello internazionale” ha sottolineato l’esponente regionale.



“Ci prepariamo al 2022 quando il campionato del mondo rally sarà con auto ibride” ha rimarcato il presidente di Aci Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, ricordando le iniziative che Aci porta avanti ormai da diversi anni. “Il nostro impegno è quello di educare all’utilizzo di mezzi elettrici ma anche al rispetto delle regole, un punto imprescindibile per l’Aci” ha aggiunto Pes. Gli ha fatto eco Angelo Raffaele Pelillo, Presidente della Commissione Mobilità Sostenibile – Energie Alternative presso l’Aci Italia, nonché vice presidente della Commissione Energie Alternative presso la F.I.A: “Alghero è la sede naturale per un progetto ad ampio respiro che intende rafforzare il binomio tra il territorio, con le sue peculiarità, e la cultura del motorsport. Lo faremo portando le ultime novità sul fronte delle auto elettriche, anche da rally. Una vera e propria anteprima mondiale”. Una delle direttrici sulle quali si muove l’azione di Aci è il coinvolgimento delle nuove generazioni. E’ stato Alberto Marrone, direttore di Aci Sassari, a illustrare le iniziative in atto: “Con il progetto ‘WRC nelle scuole’ intendiamo promuovere l’educazione stradale, che per l’Aci è uno dei compiti istituzionali, ma anche l’educazione ambientale (in collaborazione con il Parco di Porto Conte) e l’educazione sportiva, con spiegazioni sull’organizzazione di una competizione di rally ma anche sulle vetture e sui ruoli di pilota e navigatore”.



Marco Di Gangi, assessore al turismo del Comune di Alghero, ha puntato i riflettori sul ruolo sempre più “green” della città. “Alghero è una delle città scelte per il progetto Smarter Italy e uno dei primi interventi sui quali si sta lavorando riguarda proprio la mobilità sostenibile. Per questo motivo saremo al fianco di Aci e degli altri partner per lavorare su questo fronte”. Poi c’è il Parco di Porto Conte che, sin da subito, ha sposato il progetto di Aci. “La vera sfida sarà la produzione complessiva di energia da fonti rinnovabili” ha dichiarato il direttore del Parco di Porto Conte, Mariano Mariani, anticipando un obiettivo ambizioso per Alghero: diventare tappa mondiale del prossimo rally internazionale totalmente green. “Ma dovremo arrivarci con diverse tappe, con un importante approccio culturale sui temi della sostenibilità ambientale e con investimenti significativi sui temi della transizione ecologica”.



Alla conferenza stampa di presentazione del progetto green del Rally Italia Sardegna 2021 è intervenuto anche Gianni Deriu, manager di MC Watt, partner di Aci, che nell’area espositiva del Piazzale della Pace metterà a disposizione mezzi elettrici, compresi monopattini e bici, oltre a colonnine di ricarica.