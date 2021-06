Un'estate di sport e divertimento a Sennori per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni di età

Ricco programma di attività estive per i ragazzi di Sennori. Il Comune ha varato un calendario di iniziative che, grazie alla collaborazione di diverse società sportive e associazioni culturali e sociali, offriranno un’estate di sport, escursioni al mare e tanti giochi ai bambini e ragazzi di età compresa fra i 5 e 14 anni.



Centro aggregazione sociale – via Farina



Si parte oggi, 3 giugno 2021, con l'apertura delle iscrizioni alle attività ludiche e ricreative curate dalla cooperativa sociale Airone Onlus, che si svolgeranno dal 28 giugno al 6 agosto nel Centro di aggregazione sociale di via Farina: il programma comprende ogni settimana due mattinate al mare, nella spiaggia della Marina di Sorso, e una escursione al parco acquatico “AcquaFantasy” all’Isola Rossa. Le iscrizioni scadono il 25 giugno.



Oratorio parrocchiale - via Silis



Parrocchia di San Basilio Magno, CSEN e Asd Fisiotronic organizzano tornei sportivi di calcio balilla, tennis tavolo, tiro a segno, volley, basket, calcio tennis, laboratori psicomotori ed educativi, laboratori di creatività, giornate dedicate alla scoperta dei giochi antichi, laboratori teatrali, caccia al tesoro ecologica, giochi di società, danza, balli di gruppo, tiro alla fune, percorsi motori, giochi acquatici, giochi di animazione, giocoleria, disegno, percorsi motori, e laboratori di psicomotricità di gruppo mirati all'integrazione dei bambini speciali.



Il programma si svolgerà nell’oratorio parrocchiale di via Silis dal 28 giugno al 6 agosto, e ciascun bambino iscritto potrà partecipare a una settimana di eventi.



Centro sportivo Romangia – via Massarenti



Dal 14 giugno al 3 settembre, a cura dell’Asd Pallacanestro Sennori, nel Centro sportivo di via Massarenti, rione Montigeddu, si svolgerà il programma “E…state Insieme”, rivolto ai bambini residenti a Sennori e non, di età compresa fra i 4 e i 13 anni. Sono previste: attività sportive come calcio, pallavolo, basket, tennis, arrampicata; attività ludiche come giochi di gruppo, giochi da tavolo, giochi di strada del passato, piscina gonfiabile, cinema, canto e ballo; laboratori di giardinaggio, orto, riciclo, disegno e pittura. Previste anche escursioni in spiaggia e in luoghi di interesse storico-culturale e paesaggistico.



Campetto sportivo – via San Giovanni – Montigeddu



Dal 5 luglio al 13 agosto l’Asd Kick Boxing Sennori organizza una serie di attività sportive e ludiche per far trascorrere un'estate serena e di divertimento ai bambini dai 3 ai 14 anni, divisi per fasce di età. Sarà allestito un giardino con giochi, piscina e scivolo gonfiabile e altre attrezzature. Uno spazio interno sarà utilizzato per svolgere laboratori, lettura, teatro. Nel campetto sportivo saranno organizzati mini tornei, circuiti e altri giochi. Previste lezioni di kick boxing, danza moderna e nuoto.



Tutte le attività nei vari centri estivi si svolgeranno con tecnici ed educatori qualificati ed esperti, e nel pieno rispetto delle norme contro la diffusione del virus Sars-Cov-2.