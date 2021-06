Servizi 0-3, il Comune di Sassari apre le iscrizioni per i nuovi nati

Sassari. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l’avviso per le iscrizioni ai Servizi 0-3 dei nati tra il 10 maggio al 1° giugno 2021. Le domande possono essere presentate dalle 9 del 7 giugno alle 12 del 15 giugno. Per i bambini nati dopo il 1° giugno 2021 non sarà possibile presentare domanda di iscrizione per l’anno educativo 2021/2022. L’istanza dovrà essere compilata esclusivamente attraverso il portale online, con identità digitale Spid. Una volta inoltrata, la domanda non può essere modificata. Per eventuali modifiche o errori nella compilazione occorre procedere all’inoltro di una nuova istanza. Per qualsiasi chiarimento o difficoltà nella compilazione e nell’utilizzo della procedura online, dal 7 al 15 giugno sarà attivo un servizio di help-desk che risponde ai numeri 079279689,079279692, 079279684 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, o all’indirizzo mailiscrizioniservizi03@comune.sassari.it