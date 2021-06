Sorteggio degli Obrieri e giuramento dei gremianti: ieri a Sassari la festa dei Viandanti

Sassari. Ieri mattina il Gremio dei Viandanti ha celebrato solennemente il Corpus Domini, Festa del Sorteggio degli Obrieri, alle ore 11 il Gremio si è riunito nella Cappella di sua proprietà nella chiesa di S. Agostino. Presente all’antico e suggestivo rito Mons. Antonio Tamponi Vicario generale e Direttore spirituale del Gremio. Estratti gli Obrieri per la nuova stagione gremiale: Antonio Sanna sarà obriere maggiore; Leonardo Toschi Pilo obriere di candeliere; mentre ad Alessandro Usai l’onore di custodire la Cappella con il miracoloso simulacro della Patrona.

Erano inoltre presenti i Soci Onorari del Gremio tra i quali il prefetto di Sassari Maria Luisa D’Alessandro, il capo candeliere Emanuele Cherchi ed il Luogotenente della Polizia Locale Roberto Demuro. L’occasione è stata opportuna per conferire due nomine ai nuovi Soci d’onore: Sergio Babudieri, direttore del Reparto di Malattie Infettive di Sassari e Antonello Fadda responsabile dell’Azienda Character. Nell’occasione il Gremio tutto ha voluto ringraziare per il suo costante impegno il Decano Edoardo Toschi Pilo che ha alle spalle 72 anni di esperienza gremiale. Il Gremio ha anche accolto la richiesta di un nuovo gremiante, Simone Cossu, 17enne, studente del Liceo Magistrale che sarà da subito coinvolto nel lavoro della Segreteria insieme all’attuale obriere Alessandro Carta.

Dopo il giuramento in cappella ed il Sorteggio la S. Messa presieduta da mons. Tamponi, evidentemente commosso, e animata dal coro del Gremio della Mercede. Il Vicario si è soffermato nella omelia sul grande mistero eucaristico definito nella liturgia “cibo dei viandanti”. “Perciò -ha affermato mons. Tamponi- e tanto importante il legame con Maria SS.ma poiché ella è stata il primo tabernacolo che ha custodito nel suo grembo il Corpo del Signore”. Una leggera pioggia ha accompagnato il corteo di rientro del Gremio, ma non ha impedito ai Viandanti di rispettare tutti i cerimoniali.

La sera, poi, una delegazione di Viandanti ha partecipato al Pontificale dell’Arcivescovo Mons. Gian Franco Saba in Duomo. La celebrazione segna l’inizio dei preparativi per la Festha Manna di Nostra Signora che si celebrerà il prossimo 8 agosto, dove le cariche estratte diverranno esecutive.