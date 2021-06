UNISS, torna il PA Social Day: l’8 giugno da tutta Italia la maratona della comunicazione digitale

Appuntamento martedì 8 giugno, a partire dalle 9.00 e fino alle 19.00, con il PA Social Day, giunto alla quarta edizione. L’evento, ideato e organizzato da PA Social, prima associazione nazionale dedicata alla comunicazione e informazione digitale, coinvolgerà tutta Italia con una grande maratona social. L’iniziativa avrà 18 “studi” in tutto il Paese e sarà live sulle pagine Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch di PA Social, con aggiornamenti costanti sui principali social con hashtag #pasocial.Anche l’Università di Sassari partecipa dalla Sardegna con la professoressa Romina Deriu, Presidente del Corso di Laurea in Comunicazione pubblica e professioni dell'informazione dell’Ateneo.Sono 18 le città coinvolte nell’evento dedicato all’utilizzo di web, social network, chat, intelligenza artificiale per la comunicazione e informazione pubblica: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Imperia, Messina, Milano, Napoli, Castiglione del Lago (Perugia), Pescara, Reggio Calabria, Roma, Rovereto (Trento), Santa Fiora (Grosseto), Torino, Trieste, Venezia.Tanti ospiti tra comunicatori, giornalisti, social media manager, amministratori pubblici, professionisti, manager, enti pubblici, utilities, imprese.Tra gli argomenti che saranno approfonditi: la comunicazione dei servizi digitali, cultura, turismo, smart working, policy digitali, sociale, uso consapevole dei social, privacy, partecipazione, etica dell’informazione, sanità, lotta alla disinformazione, prevenzione, gestione emergenze, big data, transizione digitale, phygital e molto altro.L’iniziativa è realizzata grazie alle partnership con L’Eco della Stampa, Alpenite, InfoCamere, WeWeb Digital Events, Open Comunicazione, E-Lex e ai media partner Agenzia Dire, IPress Live, IgersItalia, cittadiniditwitter.it, datamagazine.it, ilgiornaledellaprotezionecivile.it, Velocità Media, Innovazione 2020, Digital Media.Qui https:// www.pasocial.info/pa-social-day-2021/ è possibile consultare il programma dell’intera giornata.