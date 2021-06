I partecipanti al PROGETTO V.I.T.A del Gal Anglona Romangia in visita nel territorio di Ploaghe

Ieri i partecipanti al corso"Promozione dei Prodotti Agricoli del Territorio", che fa parte del Progetto V.I.T.A – Visione Integrata del Territorio Anglona Romangia, ed è promosso dalla Regione Sardegna , dal Consorzio Edugov e dal Gruppo di Azione Locale Anglona Romangia , hanno visitato i beni culturali e alcune aziende del Comune di Ploaghe. La visita, realizzata con la supervisione e presenza del Dottor Antonello Brunu, è stata organizzata da una delle studentesse del corso, residente a Ploaghe. Grazie al supporto dell' Amministrazione Comunale ed in particolare della consigliera comunale Elvira D'Aloi, che da subito ha dimostrato la sua disponibilità a seguire l'iniziativa, gli allievi hanno potuto visitare la Pinacoteca, la Casa Parrocchiale, il Cimitero Antico e la Biblioteca parrocchiale accompagnati da due guide d'eccezione ploaghesi, Caterina Satta e Rosanna Cadau. Inoltre in occasione della giornata del Corpus Domini, gli ospiti hanno potuto ammirare anche i Candelieri. In seguito il gruppo ha visitato il Panificio Salude e Trigu di Antonio Me che ha raccontato la sua realtà e la sua esperienza, per poi raggiungere l'azienda I Salis di Michelangelo Salis che oltre al racconto dei suoi prodotti, ha offerto loro una degustazione delle sue eccellenze gastronomiche. La giornata si è conclusa presso il Regina Ristopub dove gli allievi hanno potuto degustare i prodotti gentilmente offerti dal Panificio Mocci e dall' Azienda Agricola Su Coinzolu e preparati dalle sapienti mani dello chef Sebastiano Secchi . I partecipanti sono rimasti molto soffisfatti dall'ospitalità dei ploaghesi e dalla grande offerta culturale e gastronomica che Ploaghe presenta. Tutti gli allievi partecipanti al corso hanno un'idea imprenditoriale da attuare o in fase di definizione, che ha l'obiettivo di promuovere il territorio a 360 gradi, coinvolgendo sia i beni archeologici e culturali che il territorio del Gal Anglona Romangia vanta, ma anche tutte le aziende che vi operano, creando sinergie e partnership volte a sostenere l'economia di queste zone.