Porto Torres, arrestato dai Carabinieri 35enne di Sorso per spaccio di droga

Nell'abitazione i Carabinieri hanno scoperto 1,3 chili di marijuana suddivisa in varie dosi termosaldate e 54,4 grammi di cocaina. L'uomo è stato immediatamente arrestato e dopo la convalida il Gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari in attesa delle successive fasi processuali.















I Carabinieri di Porto Torres hanno arrestato un 35enne incensurato di Sorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari nel corso di un normale controllo notturno, hanno fermato l'indagato mentre percorreva a bordo della propria auto la strada provinciale 81 proprio verso il comune turritano. Insospettiti dall'atteggiamento nervoso dell'uomo, i militari hanno deciso di perquisire il veicolo rinvenendo 1,7 grammi di marijuana e non convinti dalla versione del ragazzo, che asseriva che la droga fosse per uso personale, hanno esteso la perquisizione al domicilio.