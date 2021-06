Grande attesa per il nuovo film Disney “Jungle Cruise”

di Luca Corrias





“Jungle Cruise” è basato sull’iconica attrazione di Disneyland, punto di riferimento storico per la maggior parte dei visitatori del parco. Attore protagonista è l’ex lottatore di wrestling Dwayne Johnson, che figura anche tra i produttori della pellicola. La regia è stata affidata a Jaume Collet Serra. L’obiettivo della produzione è ricreare lo stesso fenomeno lucrativo di saghe come quella dei “Pirati Dei Caraibi”. Le aspettative nei confronti di “Jungle Cruise” sono altissime, anche perché il progetto ha avuto una lunga e travagliata fase di lavorazione cominciata nel lontano 2006. La data di uscita nelle sale cinematografiche italiane è prevista per il 28 luglio 2021. Ambientato negli anni ’30 della Grande Depressione, il film racconta la storia di un capitano di un battello, di nome Frank, che accompagna una scienziata e suo fratello in una missione nella giungla per trovare un albero che si crede abbia poteri curativi. Il trio durante la missione combatterà contro pericolosi animali selvaggi e affronterà la concorrenza, ovvero una spedizione tedesca. Al fianco di Dwayne Johnson troviamo come protagonista femminile Emily Blunt che vestirà i panni di Lily Houghton. In “Jungle Cruise”, Blunt e Johnson, cercheranno di ricreare la chimica tra Humphrey Bogart e Katherine Hepburn nella pellicola del 1951 “La Regina d’Africa”.