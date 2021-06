Comune di Alghero e Forestas insieme per la tutela del patrimonio boschivo del territorio

"L'obbiettivo è di consolidare il rapporto tra l'Agenzia Forestas e il Comune di Alghero" - conclude Michele Pais - "anche in vista di possibili affidamenti manutentivi di porzioni boschive importanti come la pineta di Maria Pia, che necessita di una rigenerazione complessiva, soprattutto nel nucleo più antico, al fine di garantirne controllo, fruibilità e pulizia".













"Importante incontro questa mattina tra Comune di Alghero e Agenzia Forestas per fissare strategie di collaborazione per azioni di conservazione e tutela del patrimonio boschivo del territorio". Ne da notizia il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais."Gli interventi partiranno già da questa stagione estiva con interventi che interesseranno i 75 ettari della pineta tra Fertilia e le Bombarde" - chiarisce il presidente Pais - "a cui seguirà immediatamente un programma di manutenzione e pulizia di ulteriori 400 ettari pinetati tra Porto Ferro e Punta Giglio, passando per Porticciolo".