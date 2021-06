La tecnologia led per illuminare gli edifici scolastici

Anche negli edifici scolastici il ricorso alla tecnologia led può essere foriero di numerosi benefici; e lo stesso dicasi per le aule universitarie, per gli asili e per le biblioteche. Sono numerose, insomma, le istituzioni educative che dovrebbero prendere in considerazione l’ipotesi di affidarsi all’illuminazione a led, sia per spendere meno per l’energia che per garantire un miglioramento delle performance scolastiche degli allievi, piccoli o grandi che siano. Il led fa sì che questi contesti – e tutti gli altri edifici che lo adottano, ovviamente – aumentino la propria efficienza sul piano energetico e, di conseguenza, diventino più ecologici.



Che cosa c’è da sapere sul led

Se è di qualità elevata, un’illuminazione a led in media ha una durata 10 volte superiore a quella dell’illuminazione classica. Ecco perché non solo si ha la possibilità di risparmiare somme cospicue sui costi correlati all’energia, ma si è anche in grado di abbattere i costi da sostenere per la manutenzione e per la sostituzione degli apparecchi. L’investimento affrontato per l’acquisto può essere recuperato in tempi brevi, e in più si ha la soddisfazione di vivere e offrire una scuola green.



Vari apparecchi a seconda degli ambienti

Sono numerose le tipologie di soluzioni led che si possono trovare sul mercato, e vanno scelte con attenzione in base al contesto. Per esempio, in palestra si può ricorrere a reglette e downlight, mentre negli uffici e nelle aule sono perfetti i pannelli. C’è bisogno di apparecchi a led impermeabili, invece, per le rastrelliere per le biciclette e per gli spogliatoi. Ancora, il vano scale e i corridoi dovrebbero essere illuminati con apparecchi a led, e i proiettori sono raccomandati sia per le facciate che per il cortile. Infine, in mensa e nell’auditorium vanno più che bene i faretti.



Che rapporto c’è tra le performance degli studenti e la luce led

Sono ormai parecchie le ricerche di carattere scientifico che hanno messo in evidenza come le performance lavorative possano essere stimolate e promosse ricorrendo all’illuminazione a led al posto di quella convenzione. Per esempio, secondo uno studio che è stato condotto in Germania dall’Università dell’Ospedale Hamburg Eppendorf, il passaggio alla luce a led ha garantito un incremento del 3% della velocità di lettura da parte degli studenti, mentre la crescita della capacità di concentrazione ha abbassato del 45% la quota di errori commessi. Si tratta di numeri che mettono in evidenza come possano essere positivi gli effetti dell’illuminazione led sulla resa a scuola degli allievi.



Come illuminare le aule scolastiche

Quali sono, dunque, le soluzioni ideali per illuminare le aule di un edificio scolastico? Secondo gli esperti è bene puntare sui pannelli led che abbiano un UGR non superiore a 19. A questo punto è doverosa una spiegazione a proposito dell’UGR: questa sigla è l’acronimo di Unified Glare Rating, e sta a indicare il livello di abbagliamento di tipo molesto che viene generato da una sorgente luminosa. Ebbene, in base alla norma europea EN 12464-1, nelle scuole le sorgenti luminose devono avere un UGR inferiore a 19: in pratica, anche guardando i pannelli led direttamente non si correrebbe il rischio di restare accecati dalla luce. Per quanto riguarda la temperatura di colore, invece, il valore raccomandato è attorno ai 4.000 Kelvin: si tratta di una colorazione luminosa da cui proviene una luce neutra perfetta per favorire la concentrazione.



Dove trovare suggerimenti e prodotti

Guida alla scelta

