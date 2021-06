SuperEnalotto, è il momento della Sardegna: a Nuoro arriva un “5” da 22,5 mila euro

Dopo il "5" del cinque giugno centrato a Benetutti è il momento di Nuoro dopo soli tre giorni.



La Sardegna sorride grazie al SuperEnalotto: nel concorso dell’8 giugno, infatti, è stato centrato un “5” del valore di 22.520,75 euro. La giocata vincente è stata registrata presso l’edicola di via Tempio angolo via Olbia, a Nuoro. Il Jackpot, nel frattempo, cresce ancora arrivando a 38,8 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre l'ultimo "6" in Sardegna, riferisce Agipronews, è arrivato il 7 luglio 2020, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.