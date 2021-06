MAD: come inviare la candidatura per le supplenze

MAD vi permette di diventare docenti per le supplenze sia brevi che lunghe. E’ uno strumento perfetto per chi vuole entrare nel giro delle scuole e potersi aprire il maggior numero di possibilità davanti a se. Voi mandate la candidatura attraverso l’apposito form online e i dirigenti scolastici le visionano in modo da poter contattare i supplenti per il proprio istituto.



Quando inviare una richiesta MAD?

Il secondo periodo migliore è al termine del periodo scolastico classico, perché è il momento in cui sono in cerca degli insegnanti per i corsi estivi.



Come inviare la domanda

Come si invia la propria candidatura velocemente per poter diventare supplente nelle scuole italiane? Non si tratta di un procedimento difficile e anzi, richiede solo tre minuti grazie a MAD, il servizio di Messa a disposizione al quale potete direttamente online.Per inviare la messa a disposizione non ci sono scadenze. Potenzialmente una persona può inviarle in qualsiasi periodo dell’anno. Però in questo modo si riducono le possibilità di trovare posti liberi in quanto i dirigenti scolastici hanno probabilmente lo staff di supplenti già al completo (nonostante le possibilità lo stesso ci sono, visto che qualcuno potrebbe lasciare o trasferirsi e perciò, resta un posto libero nella provincia).Il periodo migliore per inviare la richiesta di messa a disposizione è verso luglio, cioè quando i dirigenti scolastici stanno iniziando la ricerca dei nuovi supplenti per l’inizio scolastico di settembre.Inviare la domanda è semplice. Vi collegate al sito ufficiale e in tre minuti compilate il form. I dati che vi vengono richiesti sono:• I vostri dati anagrafici• Le informazioni del curriculum• Selezionare le provincie per le quali volete inviare la richiesta• Scegliere il grado d’istruzione scolastico per il quale siete disponibiliSuccessivamente un esperto revisiona la richiesta e la inoltra nel sistema informatico delle provincie scelte. Ricevete dopo un’email con la comunicazione ufficiale della spedizione avvenuta e tutti i dati per accedere all’area riservata e vedere lo stato degli ordini e il nome delle scuole a cui è stata inviata la MAD.Non c’è un limite massimo in realtà e questa risulta senza dubbio una buona notizia. Se aspirate a diventare supplenti ed entrare così nel mondo degli insegnanti potete compilare la domanda e inviarla in più provincie, così come potete rivolgervi a un numero maggiore di gradi d’istruzione.Inviare una MAD ha un prezzo di 19€ per ogni provincia o grado di istruzione per il quale desiderate inviare la candidatura. Se invece desiderate accedere al servizio mad+, grazie al quale potete compilare tutti i i moduli in automatico per i vari form degli istituti scolastici, il prezzo è di 49€ a provincia o grado di istruzione.Grazie al metodo messa a disposizione aumentano le possibilità di entrare nel mondo delle supplenze e trovare così finalmente lavoro nel settore di proprio interesse.