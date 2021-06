Comune di Sassari. Sospeso il rilascio della carta di identità elettronica a Palmadula

A causa di un guasto tecnico alla postazione informatica per il rilascio delle carte d’identità elettroniche nella sede Punto Città di Palmadula, queste possono essere rilasciate nella sede di Tottubella di piazza Orosei 7 o nell’ufficio Punto Città di corso Angioy 15.In attesa dell’intervento dei tecnici ministeriali, l’ufficio di Tottubella aprirà dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18, per i casi indifferibili e urgenti, esclusivamente su appuntamento, previo contatto ai numeri 079389522, 3398749116 o via mail a natale.canu@comune.sassari.it