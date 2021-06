Rally Mondiale, sinergia positiva per l'intera Sardegna. L'edizione 2022 torna ad Alghero

“Un’altra grande edizione del Rally caratterizzata da collaborazione e sinergia va in archivio con risultati più che positivi in questa fase di avvicinamento alla normalità. Alghero e Olbia hanno messo da parte i campanilismi rispondendo alla grande, c’è entusiasmo e voglia di fare bene. L’anno prossimo il mondiale torna ad Alghero, come previsto, con il coinvolgimento di Olbia e della Gallura in un collaudato progetto di collaborazione che può solo fare bene al turismo e alla promozione dei territori e dell’intera Sardegna”, così il Sindaco Mario Conoci, al termine della manifestazione iridata conclusasi domenica scorsa. Nella cerimonia conclusiva, Mario Conoci ha incontrato il Presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani, insieme al Sindaco di Olbia Settimo Nizzi, con i quali si è messo a punto il proseguo della programmazione frutto dell’accordo tra Aci e Regione Sardegna. “Siamo pronti a riabbracciare il mondiale – afferma Mario Conoci - sicuri che sarà ancora un evento straordinario e ancora più coinvolgente. Quest’anno abbiamo avviato un ambizioso programma che guarda al futuro con il “Rally Green”, anche in vista dell’esordio delle vetture ibride nel mondiale. Lavoriamo per preparare Alghero riabbracciare il Rally con la consapevolezza di aver alle spalle un gioco di squadra collaudato ed efficace, grazie all'Aci Sassari e al Presidente Giulio Pes”.