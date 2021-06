Niente alcolici e superalcolici per le strade di Sassari: nuova ordinanza del sindaco Campus

Sassari. E' stata emanata questa mattina l'ordinanza n.47 con la quale il Sindaco del Comune di Sassari dispone, sull’intero territorio comunale, il divieto di consumare nella fascia oraria 00,00 – 24,00 bevande alcoliche e superalcoliche in aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico.

Questa la sostanza. L'ordinanza prosegue poi:"Si intende per consumo di bevande il possesso di una delle suddette bevande (alcoliche e superalcoliche n.d.r.) a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.),ovvero in bicchiere."

Naturalmente il divieto non si estende al consumo nelle aree esterne concesse in uso agli esercenti per la somministrazione in loco. L'ordinanza sindacale assume efficacia dalla data odierna ed è valido fino al 30 settembre 2021.