Ancora due auto incendiate nella notte di Sassari

Sassari. Non si ferma la catena di incendi notturni a Sassari. Nella notte di sabato due auto sono state gravemente danneggiate a seguito di un incendio sviluppatosi nella via Bogino, zona recentemente già teatro di medesimi episodi.



Parrebbe che le fiamme siano partite da una Audi, andata poi completamente distrutta, per propagarsi poi a una vicina Lancia Ypsilon che è stata gravemnete danneggiata.

Avvertiti dai residenti sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno prontamente domato le fiamme. Sul luogo Polizia di Stato e Carabinieri per i rilievi del caso.

Le indagini sono in corso per stabilire le modalità dell'incendio.