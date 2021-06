La Torres conquista la permanenza in serie D

Sassari. La Torres è salva. Si è dovuta aspettare l'ultima giornata del campionato di Serie D per raggiungere quella salvezza che, in alcuni momenti, sembrava non essere più alla portata della squadra sassarese.

In quel di Muravera, dopo una sofferta partita votata all'unico risultato utile, la Torre vince nella ripresa con un gol di Prosi al 10°. La squadra può così guardare con fiducia al prossimo campionato.