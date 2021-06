L’universo di Tolkien torna al cinema con un film d’animazione

di Luca Corrias





Mentre i fan attendono con ansia novità sul fronte della serie Amazon, “Il Signore degli Anelli” farà ritorno sul grande schermo grazie a un film animato attualmente in sviluppo presso New Line Cinema e Warner Brothers Animation. Il titolo della pellicola è già stato annunciato, sarà “Il Signore degli Anelli: La guerra del Rohirrim”, e seguirà la storia del Fosso di Helm, protagonista di uno dei passaggi più epici e memorabili della trilogia diretta da Peter Jackson. Il film verrà realizzato in stile anime e sarà diretto da Kenji Kamiyama, regista giapponese che nella sua lunga carriera da disegnatore di sfondi, direttore artistico e regista ha messo la sua firma su titoli come“Akira”, “Kiki consegne a domicilio”, “Ghost in the Shell: Stan Alone Complex” e più di recente su “Ultraman” di Netflix, co-diretto con Shinji Aramaki. A coadiuvarlo ci saranno anche Jeffrey Addiss e Will Matthews, che recentemente hanno lavorato su “The Dark Crystal: Age of Resistance”, e nelle vesti di produttore Joseph Chou, a cui si deve “Blade Runner: Black Lotus”. Considerando che il regista della trilogia Peter Jackson non sarà coinvolto nella produzione, l’unico punto di contatto con la saga cinematografica, oltre ovviamente all’ambientazione, è la presenza della scrittrice e sceneggiatrice Philippa Boyens, che qui aiuterà nelle vesti di consulente. Gli eventi de “Il Signore degli Anelli: La guerra del Rohirrim” si svolgeranno invece qualche centinaio di anni prima rispetto a quelli delle “Due Torri” e vedranno protagonista Helm Mandimartello, Re di Rohan. Non ci sono ancora dettagli precisi sulla data d’uscita del film. Ma è stato comunicato dai produttori che non ci sarà alcun punto di contatto con la costosissima serie che Amazon dedicherà a Il Signore degli Anelli, attualmente in lavorazione in Nuova Zelanda e che si svolgerà migliaia di anni prima rispetto agli eventi raccontati nei film.