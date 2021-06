Comune di Sassari. Vetro, arrivano le campane per migliorare la qualità della raccolta

Per informazioni sul servizio di raccolta differenziata è possibile chiamare il numero verde gratuito: 800012572 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 (fuori dagli orari risponde la segreteria telefonica). Per le segnalazioni è possibile scrivere ad ambiente@comune.sassari.it.













Partirà il 15 giugno su tutto il territorio comunale la sostituzione dei cassonetti stradali per la raccolta del vetro con le campane, come previsto dal nuovo appalto Gretas. In totale saranno posizionate 430 nuove campane, a iniziare dal centro storico della città l’obiettivo è migliorare la qualità del materiale raccolto e avviato a recupero e adeguarsi agli standard nazionali.Il giorno prima della sostituzione, i cassonetti del vetro saranno svuotati e chiusi con nastro da pacchi per permettere di trovarli vuoti alle squadre che posizioneranno le nuove campane.È importante la collaborazione dei cittadini e delle cittadine nell'evitare di rimuovere il nastro usato per la chiusura dei cassonetti e attendere che siano posizionate le nuove campane per conferire il vetro.