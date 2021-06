Incidente automobilistico a Sassari: motociclista ricoverato in gravi condizioni

Gravissimo incidente questa mattina a Sassari nel frequentatissimo Corso Giovanni Pascoli. Per dinamiche ancora i corso di accertamento si sono scontrate violentemente una moto, condotta da un noto parrucchiere della zona, e una Peugeot 208. Per l'impatto, il motociclista è finito violentemente sull'asfalto. Soccorso dagli operatori del 118 è stato poi condotto al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. L'uomo verserebbe in gravi condizioni. I rilievi del caso sono stati svolti da una pattuglia della Polizia locale.