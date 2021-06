“SPLENDA”: venerdì ON AIR il nuovo singolo dei Tazenda

Sassari. “Splenda è il sequel naturale di Carrasecare: qualcuno sta male e si butta giù nella negatività e nella mancanza di speranza. Arrivano gli amici e gli suggeriscono di tuffarsi nell’estate. L’estate, appunto, come metafora della gioia spensierata e dell’attitudine all’accoppiamento, felice e fresco di gioventù, da consumare senza pensieri e senza troppi ragionamenti. Sarà una medicina o un veleno? Solo vivendo lo si potrà scoprire. Come accade in natura: solo dopo il compimento di un evento apparentemente spontaneo, se ne evince il risultato».



Così i Tazenda (Nicola Nite, Gigi Camedda e Gino Marielli) raccontano la loro “Splenda”, singolo estratto dall’album “Antìstasis” che da venerdì 18 giugno sarà trasmesso da tutte le radio italiane e accompagnato nel suo scorrere dall’uscita di un affascinante videoclip. Un brano caratterizzato da un motivetto corale accattivante. Un testo metà in lingua italiana e metà in sardo-logudorese. Una canzone capace di trasmettere gioia e allegria dopo il lungo periodo di negatività che ha caratterizzato gli ultimi mesi.



“Splenda è una delle 12 tracce di Antìstasis: Coro, La ricerca del tempo perduto, Ammajos, Splenda, A nos bier, Essere magnifico [feat Black Soul Gospel Choir], Dolore dolcissimo, Tempesta mistica, Dentro le parole, Innos [feat Bertas], Oro e Cristallo [feat Matteo Desole], A nos ber [alternative Version re-produced by jxmmyvis]. “Le 12 canzoni sono venute fuori educate, pronte ad entrare in società - spiegano i componenti della band etto rock isolana -. In certi momenti si sente per fortuna ancora la nostra adolescenza ribelle fatta di prog e di Beatles, a volte ruspante e a volte concreta. Ogni brano ha una sua storia. Chi nel testo che trasuda vita vissuta, chi nella melodia che risente influenze lontane”.



Dalla loro formazione nel 1988, i TAZENDA hanno pubblicato 19 album (Antìstasis sarà il loro 20°) tra live, raccolte e studio. Già dal primo e omonimo album, la band rock etnica mostra il loro marchio di fabbrica: un sound unico che fonde gli strumenti musicali della tradizione sarda insieme alle chitarre elettriche. I Tazenda vantano 2 partecipazioni al Festival di Sanremo (nel 1991 con “Spunta la luna dal monte” insieme a Pierangelo Bertoli e l’anno seguente con “Pitzinnos in sa gherra”), molteplici dischi d’oro, vittorie in svariate competizioni (tra le quali “Gran Premio”, il “Cantagiro”, il “Telegatto”, il “Premio Pierangelo Bertoli”), collaborazioni con importanti artisti come Fabrizio De André e Corrado Rustici (produttore di Zucchero) e live sold out in Italia e all’estero. Nel 2007 il brano “Domo Mia”, in duetto con Eros Ramazzotti, è in vetta a tutte le classifiche, al quale seguono altri importanti duetti con Francesco Renga, Gianluca Grignani e i Modà. L’ultimo album di inediti “Ottantotto”, del 2012, è il primo dell’etichetta Vida, al quale seguono 2 live album (“Desvelos Tour” e “Il respiro live”), la raccolta “S’istoria” e numerosi progetti dal vivo.