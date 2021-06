Sardegna"libera":decade l'obbligo di iscrizione su "Sardegna sicura" per chi vuole venire nell'Isola

Sardegna "libera" o quasi. Per chi vuole entrare in Sardegna è finito l'obbligo di registrazione prima dell'imbarco nella sezione "Nuovo coronavirus" del sito della Regione oppure attraverso la app Sardegna Sicura.

L'ordinanza che lo prevedeva è scaduta ieri a mezzanotte e il Presidente della Giunta Regionale Christian Solinas non l'ha prorogata.



Valgono quindi ora le regole nazionali per gli spostamenti fra regioni dello stesso o diverso colore. Il tutto in attesa del green pass europeo che dovrebbe andare a regime nel giro di un paio di settimane.

Decade anche la norma per i locali al chiuso per i quali la cervellotica previsione del calcolo della cubatura per avventore, al fine di stabilire il limite della capienza massima, avveva scatenato una vera e propria ondata di dissenso in considerazione delle difficoltà di calcolo e, soprattutto, di rispetto concreto della previsione stessa.