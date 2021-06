Il comune di Sennori aderisce alla campagna di sensibilizzazione“Il metro in tasca”di AnonimArtijana

Il METRO DI DISTANZA, imposto come misura di sicurezza, e che ora diventa così indispensabile per avviarci alla normalità, “abbiamo deciso di mettercelo in tasca” afferma AnonimArtijana, ideatrice e promotrice dell’iniziativa.

Per sentirsi partecipi e responsabili di un interesse comune, per gustare a pieno il piacere di un evento pubblico in tutta sicurezza, per poter ricominciare a pensare e programmare il nostro futuro. Per essere liberi di uscire, di frequentare, di incontrare e condividere, di tornare un passo alla volta, metro metro, a vivere in pieno la nostra socialità, la nostra comunità, la nostra vita di sempre.

Il METRO IN TASCA è un format civico compatibile con qualsiasi evento che preveda afflusso di persone in una struttura, uno spazio, un luogo pubblico. Un modo semplice e pratico per aiutare le persone ed esercitare un nuovo metro per vivere gli eventi in piena sicurezza.

È così che l’Amministrazione Comunale di Sennori guidata dal sindaco Nicola Sassu fa sua la campagna e sceglie la suggestiva cava di tufo come luogo ideale dove esercitare la giusta distanza, guardare l'orizzonte e godersi lo spettacolo. “Rispettiamolo, avendo ancora un po’ di pazienza, per poter ritornare al più presto a stare insieme senza nessun metro di distanza.” Si legge nella pagina Facebook ufficiale del comune.

Il METRO IN TASCA è un’idea creativa che si fa strumento concreto di sensibilizzazione collettiva, messo a disposizione, fin da subito, di chiunque voglia contribuire con una buona pratica alla realizzazione di un evento ‘in sicurezza’ che abbia una funzione educativa permanente.

Per saperne di più dobbiamo attendere domenica 19 giugno alle ore 20.30, giornata in cui l’iniziativa verrà inaugurata, in apertura dello spettacolo “Circ'A sa Greca” con la direzione artistica di Maria Paola Cordella, in collaborazione con l’Associazione culturale Il Lentischio, l’Associazione Sonos de Coro e il Comune di Sennori. I dettagli infatti verranno svelati solo il giorno dell’evento. Sarà un’occasione per diventare spettatori responsabili e allo stesso tempo attori partecipi di un’azione collettiva.

Nel frattempo AnonimArtijana invita a seguire il percorso della campagna alla pagina dell’associazione https://www.facebook.com/AnonimaArtijana e alla pagina ufficiale del Comune di Sennori https://www.facebook.com/Comune-di-Sennori.



AnonimArtijana è un team artistico che interpreta la cultura come strumento di coesione ed inclusione sociale. Elabora percorsi formativi ed esperienziali

possibilità di innescare relazioni sociali e reazioni individuali sensoriali e percettive, che si riflettono positivamente nel contesto e nell’ambiente,

rendendo possibile diverse e nuove forme di comunicazione.



Per info anonimartijana@gmail.com cell. 33364377111 - 3311927532

partendo dal presupposto che non esistono gruppi omogenei, per quanto la società offra modelli omologanti.

Si avvale di diverse forme espressive offrendo

Si rivolge alle comunità includendo ogni libero individuo, senza vincoli di età, abilità, genere o provenienza, offrendo esperienze di crescita ed arricchimento personale, trasversale e transgenerazionale. Le differenze diventano un valore aggiunto nella costruzione di relazioni e

narrazioni fatte di incontri, storie e percorsi, personali e condivisi.