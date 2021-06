La PGS Ploaghe riparte dai bambini organizzando il Summer Camp 2021: il campo estivo targato PGS

La Pgs Ploaghe organizza per l'estate 2021, esattamente dal 21 giugno al 30 luglio, un campo estivo dedicato a tutti i bambini e le bambine dai 6 ai 13 anni, che si svolgerà presso il campo e i locali della Chiesa Cristo Re a Ploaghe. Le attività si svolgeranno dalle 8 alle 13. Dopo un lungo periodo di stop delle attività, gli organizzatori hanno pensato a ripartire proprio dai bambini con l'obiettivo di coinvolgerli in diverse attività e restituire loro la tanto attesa normalità. Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 17 giugno. Per maggiori informazioni e dettagli contattare Piermario Tedde al 340/3720850 o Elia Uleri al 340/4055216 oppure visitare la pagina Facebook della PGS Ploaghe