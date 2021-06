"La città rinasce dal suo cuore": a Sassari, assemblea del Comitato Oltre il Gazometro

Sassari. Il Comitato Oltre il Gazometro di Sassari, invita i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà venerdì 18 giugno 2021 alle ore 18,30 in Corso Vico a Sassari, per presentare in maniera più dettagliata l’idea progettuale per la riqualificazione dell’area dell’ex gazometro tra via XXV Aprile e Corso Vico.

Nel corso dell’incontro sarà illustrata la proposta del Comitato, presentata al Sindaco di Sassari il 10 febbraio 2021 insieme alla consegna di 2500 firme di cittadine e cittadini raccolte dal Comitato nelle piazze della città. Durante l’incontro il Sindaco ha accolto positivamente l’idea progettuale



Interverranno:

Filippo Simula (Comitato Oltre il Gazometro) che modererà l’incontro, Rosario Musumeci (Comitato Metrotramvia), Giuseppe Losito (Comitato di quartiere di Monserrato), Franco Zazzu (Comitato di quartiere di Latte Dolce Santa Maria di Pisa) Giovanni Ruiu (Comitato Centro Storico) e Marilena Budroni (Comitato Oltre il Gazometro).

La proposta prevede:

• Il completamento della bonifica per tutta la profondità necessaria, al fine di mettere in sicurezza l’area e le falde acquifere sottostanti, con l’utilizzo delle migliori tecnologie ecosostenibili di biorisanamento dei suoli inquinati.

• La realizzazione di un parcheggio interrato, utilizzando il dislivello già esistente tra Corso Vico e via XXV Aprile, riducendo l’impatto e il costo dello scavo, con una congrua percentuale di stalli per i residenti del quartiere a titolo gratuito.

• Nell’area sovrastante il parcheggio, un’infrastruttura alberata, uno spazio verde fruibile, attrezzato con fontane, prese d’acqua potabile e infrastrutture per lo sport amatoriale, panchine.

L’ area così riqualificata sarà uno spazio verde di socializzazione all’aperto, di benessere fisico e psichico con spazi dedicati ad attività sportive, utile per migliorare la qualità della vita per chi abita al centro storico e per chi vi transita. Inoltre, avrà un’alta valenza ecologica ed estetica, grazie alla messa a dimora di alberi e arbusti che consentono l’abbattimento delle temperature elevate in estate, la riduzione della CO2, in un punto della città molto trafficato. Nell’ultimo periodo l’Unione Europea sta investendo molto sulle infrastrutture verdi delle città, poiché la loro implementazione può contribuire in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi della politica dell'UE in materia – tra l’altro - di cambiamento climatico, gestione del rischio di catastrofi, conservazione della biodiversità, ambiente, uso sostenibile del suolo. L’area dell’ex Gazometro diventerà un primo modello di riqualificazione urbana che potrà essere replicato anche in altre aree della città.