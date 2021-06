ITI Sassari Living Lab, il 25 giugno la presentazione dei progetti

Sassari Living Lab, il progetto del Comune di Sassari che ha l’obiettivo di trovare nuove soluzioni innovative ai problemi del centro storico attraverso l’adozione di un modello partecipativo, è arrivato alla fase finale.



Venerdì 25 giugno 2021 alle 11, nella Sala Langiu del Comando di Polizia Municipale in via Carlo Felice 8 a Sassari, saranno presentati agli stakeholder locali e alla cittadinanza le fasi del programma e gli obiettivi raggiunti.



I progetti, selezionati attraverso una convocazione pubblica, hanno seguito in questi mesi un’intensa attività di formazione e sperimentazione che li ha portati a raggiungere un ottimo livello di maturazione e sono pronti ora a essere condivisi con il territorio.



L’evento sarà realizzato in presenza, e sarà possibile seguirlo anche attraverso la diretta streaming nella pagina Facebook ITI Sassari Storica.



All’incontro parteciperanno Niccolò Lucchi Clemente, assessore alle Attività produttive ed Edilizia privata, Debora Greco e Patrizia Saroglia della Fondazione Giacomo Brodolini, i partecipanti al percorso, che presenteranno le proprie idee per il quartiere, e gli stakeholder locali che hanno apportato il loro contributo in diverse fasi del progetto. Modera l’evento Graziano Di Paola, direttore della Primaidea Srl.



Per prendere parte all’iniziativa è necessario registrare la propria partecipazione al link bit.ly/ITISS_Demo-Day



L’accesso alla sala sarà consentito solamente con mascherina correttamente indossata e saranno garantiti 45 posti a sedere, nel rispetto della distanza di sicurezza.



L’evento è promosso nell’ambito del progetto ITI (Interventi Territoriali Integrati) Sassari Storica.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo email sassarilivinglab@fondazionebrodolini.eu