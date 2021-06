L'aria più pulita d'Italia si respira a Sassari: "Sassari città turistica" potrebbe partire da qui

L'aria più pulita d'Italia è quella che si respira a Sassari. Lo stabilisce l' Agenzia Europea dell'Ambiente che, nella sua ultima rilevazione, pone la nostra città al vertice nazionale. Questa performance consente a Sassari di ricoprire il 14° posto assoluto, su 323 centri rilevati, nel ranking europeo, dominato da Umea in Svezia, seguita da Tampere (Finlandia) e Funchal in Portogallo. E le altre italiane? Dopo Sassari, a distanza, troviamo: Genova 26^, Livorno 64^, Savona 92^, Catanzaro 94^ e Napoli 201^. Per rimanere vicino, l'altro centro preso in considerazione in Sardegna è Cagliari: ma è senza valutazione, per mancanza di centralina di rilevamento.