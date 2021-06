SARDEGNA 18 GIUGNO 2021

Coronavirus Sardegna. Oggi si registrano 8 nuovi casi, 2 nella provincia di Sassari

Sono 57.096 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati otto nuovi casi, due nella provincia di Sassari, quattro nella Città Metropolitana di Cagliari e due rispettivamente nelle province di Nuoro e del Sud Sardegna. Eseguiti 2.231 test.



Non si registrano nuovi decessi (1.485 in tutto). Sono invece 70 (-2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre sono 5 (-1) i pazienti in terapia intensiva, dove non si sono verificati nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.531 e i guariti sono complessivamente 44.005 (+45).







​