Sassari. Da lunedì un tratto di via Milano chiuso in salita

di Utente Nuovo

Da lunedì 21 giugno e per tutta la settimana, il tratto di via Milano ascendente tra la rotatoria con via Ugo La Malfa e quella più a monte con via Vardabasso, sarà chiuso al traffico. Questo consentirà di procedere ai lavori di fresatura e bitumatura e alla realizzazione di alcune opere accessorie, ell’ambito delle attività di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, tra via Milano e via Carlo Felice.



Il traffico in direzione di via Milano “alta” - Osilo, sarà deviato attraverso via Ugo La Malfa e via Siglienti lungo un percorso alternativo opportunamente segnalato. Resterà comunque garantito, anche mediante l’assistenza dei movieri dell’impresa esecutrice, il traffico locale per i residenti e per gli utilizzatori della struttura ricettiva “Milano 26” e dell’area del distributore Esso. Limitatamente a questi ultimi, compatibilmente con le fasi lavorative, l’accesso sarà reso possibile anche dalla rotatoria di via Vardabasso. Resta fruibile il percorso pedonale che dalla rotatoria di via Vardabasso consente di raggiungere la struttura di via “Milano 26”.