Domani Fabio Stassi chiude la settimana del Festival Éntula a Fordongianus, ore 17:30

Volge al termine la ricca settimana di Éntula: dopo aver toccato Cagliari, Macomer, Nuoro, Baunei e Sarule, domani, domenica 20 giugno, l’appuntamento col festival diffuso è a Fordongianus – paese presente nel calendario di Éntula fin dalla prima edizione - alle ore 17:30 nella suggestiva cornice dell’ area archeologica Terme Romane, quando il palcoscenico ospiterà lo scrittore Fabio Stassi in tournée (ieri sera a Baunei, questa sera a Sarule) col suo ultimo romanzo "Uccido chi voglio".

Insieme a lui, lo scrittore Paolo Maccioni. "Uccido chi voglio" fa parte della serie di libri con protagonista il biblioterapeuta Vince Corso: questa volta qualcuno si è intrufolato in casa sua, è stato preso di mira e rischia di essere incastrato in una serie di omicidi avvenuti nel quartiere Esquilino.



Pilotato nei suoi spostamenti, è spinto in giro per una Roma stanca e decadente a inseguire fantasmi. Se possibile, si fanno ancora più fosche le tinte di questo nuovo enigma, che solo lo sguardo del lettore potrà decifrare e risolvere.



Oltre ad assistere alla presentazione del libro, sarà possibile visitare "Un ponte di libri", la mostra bibliografica con una quarantina di titoli di testi illustrati, che fecero parte della Prima Mostra Internazionale di Libri per ragazzi realizzata da Jella Lepman nel 1946. L'esposizione, proposta da IBBY (International Board on Book for Young people) Italia, costituisce un valido strumento per conoscere la figura di Jella Lepman, fondatrice della più importante biblioteca internazionale per ragazzi.

Éntula - festival letterario diffuso con la Sardegna è realizzato col contributo di Regione Autonoma della Sardegna - assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Fondazione Sardegna.