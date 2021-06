Pneumatici estivi, Tyre Reviews elegge i migliori del 2021

classifiche ci incuriosiscono e appassionano, perché ci permettono di dare ordine a una massa che rischia di essere caotica: in questo periodo, tra le più lette ci sono senz’altro quelle che prendono in esame gli pneumatici estivi, i prodotti che accompagnano i nostri spostamenti in auto almeno fino al prossimo autunno, quando torneranno le regione.

Un riferimento per la scelta delle nuove gomme

Ecco perché le classifiche stilate dalle riviste di settore possono rappresentare un valido supporto informativo, consentendo di avere le giuste indicazioni per orientarsi su un prodotto anziché su un altro grazie al lavoro svolto dai tester, che mettono “sotto torchio” le gomme per evidenziarne gli effettivi pregi e gli eventuali difetti.



Il test di Tyre Reviews sulle gomme estive 2021

I modelli presi in esame sono stati Altenzo Sports Comforter +, Avon ZV7, Bridgestone Potenza Sport, Continental Premium Contact 6, Falken Azenis FK510, GT Radial SportActive 2, Hankook Ventus S1 evo 3, Nokian PowerProof, Pirelli P Zero PZ4, Vredestein Ultrac Vorti+. Inoltre, fattore che ha reso ancora più interessante il confronto, Tyre Reviews ha deciso anche di mettere alla prova due diversi della stessa casa produttrice, in versione UHP e UUHP, nel caso specifico Michelin (Pilot Sport 4 e Pilot Sport 4S) e Goodyear (Eagle F1 Asymmetric 5 e F1 SuperSport).



I risultati delle prove

Non sorprende troppo, infine, leggere i risultati della graduatoria basata sul prezzo medio: le gomme Altenzo Sports Comforter + sono le più economiche (46.22), mentre le Michelin Pilot Sport 4 S sono le più care (95.5).



Il miglior estivo del 2021

Inevitabile l’ultimo posto per le gomme Altenzo Sports Comforter +, a cui non bastano le buone performance nella resistenza al rotolamento e nella silenziosità per convincere i tester.





La scelta di unpuò effettivamente diventare caotica, vista la varietà di opzioni che il mercato mette a disposizione degli automobilisti: solo su Euroimport Pneumatici , uno dei principali siti e-Commerce italiani, ci sono ad esempio in vendita, con migliaia di referenze.L’ultima pubblicazione in tal senso arriva su Tyre Reviews , il sito indipendente di recensioni gomme numero uno al mondo, che ha preso in considerazionenella diffusa misura 225/40 R18. Gli esperti hanno verificato le performance di queste gomme (montate sul veicolo di prova, una Volkswagen Golf GTI) in prove chel’handling su asciutto e bagnato, la capacità di frenata su asciutto e bagnato, la resistenza all’aquaplaning, i livelli di rumore e la resistenza al rotolamento.Prima di guardare la classifica stilata dagli, è interessante analizzare le performance del migliore e del peggiore pneumatico in ognuna delledi cui si è composto il test.Nella, il top è stato il Michelin Pilot Sport 4 S con uno spazio di 33.18 metri, mentre il peggiore del lotto è stato il modello Altenzo Sports Comforter +, che ha impiegato 39.08 metri (circa 6 metri di differenza). Nellavince Hankook Ventus S1 evo 3, a cui servono solo 30.67 metri, mentre l’altro lato della medaglia è Altenzo Sports Comforter +, che necessita di oltre 10 metri in più (41.06)., il migliore è Goodyear Eagle F1 SuperSport, con risposta di 93.92 secondi; peggiore (di nuovo), Altenzo Sports Comforter +, con 97.97 secondi;si distingue il Michelin Pilot Sport 4 (64.46 secondi), mentre Altenzo Sports Comforter + è ancora il peggiore con 69.00 secondi.Le prove per l’danno lo stesso esito: sia in quella di resistenza su rettilineo che nelle curve vince la gomma GT-Radial SportActive 2 (rispettivamente con 80.9 Km/H e 2.4 m/sec2), mentre in ultima posizione si trova ancora il modello Altenzo Sports Comforter + (con 68.7 Km/H e 1.7 m/sec2).Gli pneumatici GT-Radial SportActive 2 si classificano primi anche nel, con un livello di 69.5 dB, mentre il prodotto più rumoroso sono i Continental Premium Contact 6, con 73.5 dB.Lafornisce (dopo tante batoste!) un motivo di vanto agli pneumatici Altenzo Sports Comforter +, che sono primi con 7.05 kg / t, mentre in ultima posizione troviamo i Goodyear Eagle F1 SuperSport (9.68 kg / t).A corredo di questi dati, l’articolo fornisce quindi un approfondimento per capire davvero la classifica deiIl titolo di prodotto dell’anno va alle, che si rivelano eccellenti su tutti i fronti quasi senza difetti, se non una resistenza al rotolamento di livello solamente medio e in una guida che non offre “la sensazione più sportiva dei pneumatici UHP”.Tra ianche i Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (eletti vincitori del test a pari merito), nonostante un rumore esterno che resta nella media, e i Michelin Pilot Sport 4 S, che pagano un handling non così dinamico (come gli altri due pneumatici UUHP in questo test).