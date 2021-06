Comune di Sassari. Tari, nuovi orari di ricevimento del pubblico in via Wagner

Il Servizio Tari in via Wagner 2/4 da lunedì 28 giugno riaprirà gli sportelli al pubblico, sempre nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19.Gli accessi saranno regolamentati e contingentati, saranno ammessi soltanto gli utenti che avranno preso appuntamento e per le pratiche non definibili in modalità online.È possibile prenotare la consulenza contattando il numero 079279196, il lunedì mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 11,30, e il martedì dalle 15 alle 16,30. Ai cittadini interessati saranno comunicati data e ora dell’appuntamento, e operatore di riferimento. Non è possibile accogliere richieste che non rispettino questa procedura.