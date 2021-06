Dressage:storico secondo posto di Laura Piras al Master Centro-ItaliaIstruttori

Laura Piras spiega: “Sono salita di categoria, dal livello F e questa era la mia prima gara in categoria M. Il primo giorno ho fatto la M105 e il secondo la M200. Sono arrivata dietro Leonardo Farina, uno che fa parte della nazionale ed è andato anche agli Europei, un cavaliere molto esperto. L'affiatamento con Bellissima 40 è eccezionale e io sto ritrovando la migliore condizione”.



Va ricordato infatti che nell'ottobre scorso Laura Piras era caduta da cavallo riportando lesioni che le impedivano di camminare. E ogni tanto deve ancora fare controlli e risonanze magnetiche alla testa.



Laura Piras, allenata sin da bambina dal cavaliere Alberto Sanna Randaccio, si è trasferita ai Pratoni del Vivaro (Lazio) anche per un altro motivo: “Faccio il corso triennale in Scienze motorie e sportive, nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e la Federazione Italiana Sport Equestri”.



Non solo, Laura Piras per diventare istruttrice di base si è dedicata anche al completo con un puledro anglo-arabo di 5 anni e conta di fare anche qualche gara in Sardegna.













Mai così in alto il dressage isolano. E ancora una volta c'è la doppia firma di Laura Piras e Bellissima 40. L'amazzone cagliaritana, già seconda ai campionati italiani Freestyle, ha ottenuto l'argento nel Master Centro Italia Istruttori 2021 disputato nell'Arezzo Equestrian Centre.