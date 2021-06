Da ieri Ponte di Fertilia chiuso al traffico per la messa a dimora delle nuove passerelle

Sarà una chiusura al traffico estremamente limitata quella che da ieri preclude il transito sul ponte di Fertilia. Pochissimi giorni rispetto alle previsioni inziali, e anche riguardo all’ordinanza emanata in questi giorni che prudenzialmente fissa al 5 luglio la riapertura. Entro la settimana in corso verranno posizionati da parte dell’impresa appaltatrice le strutture portanti per le nuove passerelle, così da consentire, dai primissimi giorni della prossima settimana, la riapertura al transito sul ponte. Una volta posizionai i supporti, si potrà continuare a lavorare nelle parti delle passerelle senza interferire sulla viabilità. Il Sindaco Mario Conoci, con l’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru, hanno sostenuto la necessità di limitare al massimo i disagi che il prolungato dirottamento del traffico su Fertilia in entrata e in uscita nella Strada provinciale 42 dei Due Mari e sulla 291 variante del Calich, così come succede in questi giorni, avrebbe causato a residenti e imprese turistiche. L’impresa ha garantito di sveltire al massimo le operazioni in modo da riaprire così come stabilito con l’Amministrazione.