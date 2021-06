Da sabato 3 luglio partono in Sardegna i saldi estivi

L’Assessorato regionale del Turismo ha comunicato che le vendite di fine stagione, o saldi estivi, si svolgeranno a partire da sabato 3 luglio 2021, così come stabilito dal decreto assessoriale n. 8 del 15.06.2011. Per l'occasione, Confcommercio ricorda che anche quest'anno verranno rispettate le norme di distanziamento e i protocolli adeguati per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19.Al momento, dunque, nel rispetto delle linee guida per le attività economiche e produttive, sono confermate le modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione, che dovranno avvenire secondo una serie di regole sintetizzate nel decalogo dei "saldi chiari e sicuri" diffuso dall'associazione di categoria.In vista del prossimo periodo estivo dedicato ai saldi, Federazione Moda Italia e Confcommercio forniscono, in un decalogo aggiornato, una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza. Prima fra tutte il rispetto del distanziamento sociale, l'obbligo di mantenere la mascherina nel negozio e la disinfezione delle mani, includendo informazioni utili per cambiare i capi danneggiati o favorire i pagamenti digitali.Gli operatori commerciali del territorio potranno rivolgersi alla Confcommercio Nord Sardegna per avere delucidazioni sulla normativa in questione.