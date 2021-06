Il Canopoleno brilla nell'olimpiade matematica Gioiamatheis

Da molti anni anche in Sardegna sono numerosi gli allievi che prendono parte alla competizione. Quest’anno a classificarsi al primo posto nella sua categoria, un allievo della quarta del Liceo Sportivo del Canopoleno di Sassari, Enrico Floris, che negli anni scorsi aveva già ottenuto piazzamenti di ottimo livello. Una dimostrazione, se mai ce ne fosse stato bisogno, che i risultati si raggiungono con il talento e la qualità dei percorsi formativi.













Gioiamathesis nasce nel 1989, ed è un’olimpiade dei giochi logici linguistici matematici per studenti di scuole di ogni ordine e grado dai 5 ai 18 anni. Un evento che promuove scambi interculturali, organizza convegni, collabora per rassegne culturali con enti locali, seminari per la divulgazione della didattica matematica, producendo e fornendo sussidi didattici.